iGraal.com : la référence du cashback en France

En plus de vous faire gagner du temps, acheter en ligne vous permet également d’économiser de l’argent. Découvrez comment cela marche avec iGraal.

Cashback et codes promo pour gagner plus d’argent

Le cashback iGraal présenté sur https://fr.igraal.com est un système qui vous fera gagner de l’argent lors de vos achats en ligne. Sa particularité est qu’il combine cashback et codes promo. Pour mieux comprendre, le site est en partenariat avec 1 807 marchands en ligne, dont Booking.com, Darty, AliExpress.com et beaucoup d’autres encore. Lorsque vous faites vos courses chez l’un d’eux, vous récupérez de l’argent après votre commande. Ce remboursement peut s’élever jusqu’à 50% du montant de vos achats en ligne. De manière générale, le cashback est cumulable avec les promotions et codes promo appliqués par les marchands. Vous aurez ainsi beaucoup à gagner.

Inscription et utilisation gratuites

La force du site iGraal.com est sa gratuité à vie. Vous bénéficiez ainsi d’une inscription et d’une utilisation sans frais. De plus, une fois votre compte validé, vous gagnez 3 € comme cadeau de bienvenue. Rassurez-vous, cette gratuité rime avec le respect de votre vie privée et un accès sécurisé à votre compte. Ce sont les raisons pour lesquelles le site est aujourd’hui qualifié comme le leader du cashback en France. 8 000 000 personnes ont fait confiance au service.

En devenant membre d’iGraal.com, vous aurez votre cagnotte que vous remplirez au fil de vos achats. Quand vos gains cashback auront atteint la somme de 20 €, un virement via Paypal ou sur votre compte bancaire est possible. Selon votre souhait, vos gains peuvent également se transformer en chèques-cadeaux à utiliser auprès de quelques-uns des partenaires. Vous pouvez également opter pour une invitation Restopolitan. Comme vous avez pu le constater, iGraal vous propose de nombreux avantages. N’hésitez donc pas à vous inscrire.

Histoire de Igraal

La référence du cashback sur Internet, iGraal.com a vu le jour en 2013. En 4 ans, la société a su développer un réseau de partenaires de grande qualité et les opportunités de nouer des partenariats avec des e-commerçants de renom ont fait le reste. Ses principaux concurrents ont depuis été rachetés par les plus gros acteurs dumarché, ce qui donne de la crédibilité à iGraal.com comme référence en matière de cashback.

La plate-forme propose un catalogue de plus de 300 000 offres et elle compte plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs actifs chaque mois. Ses partenaires proposent des rabais allant jusqu’à -70 % sur le prix des produits et services, et ce, sans frais cachés. La société réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 3 millions d’euros et elle compte sur le développement de son offre d’e-commerce pour gagner en visibilité et fidéliser de nouveaux utilisateurs.

Vidéo Igraal

Igraal.com propose un système qui fonctionne sur le principe du cashback. Lorsque l’internaute réalise un achat sur l’un des sites partenaires de la plate-forme, il est remboursé de la fraction correspondante au taux fixé par l’opérateur. Le montant du cashback est alors directement retiré du solde du compte iGraal.com, quiest crédité uniquement dans le cas où les offres sont commercialisées par des membres référencés par iGraal.com.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres.