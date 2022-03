La sélection des goodies indispensables pour cet été

Les goodies sont des articles de communication directe distribués par les sociétés ou les associations en guise de remerciement. Parfois, ils sont offerts gracieusement aux clients fidèles ou après un achat d’un produit promotionnel. Dans le choix des goodies, il s’avère nécessaire de choisir le bon article efficace pour réussir une publicité.

Quels sont les critères indispensables pour le choix de goodies ?

Avant de choisir les objets publicitaires, voici quelques critères de choix à adopter pour bien opter à un goodies spécial.

La matière et le design

Tout d’abord, la matière est un critère très important pour réussir sa publicité. Vous pouvez opter pour les matières écologiques pour passer un message précis aux utilisateurs. Vous inciterez les utilisateurs à préserver l’environnement et éviter l’utilisation des produits chimiques. Le design est actuellement à la mode grâce à la technologie avancée et à la personnalisation d’objets publicitaires. Vous pouvez les personnaliser par la couleur ou le logo de votre entreprise.

Les saisons

C’est un point d’étude pour la mise en vente d’un produit promotionnel et des goodies à offrir. Pendant les quatre saisons, vous avez le large choix de goodies à mettre en évidence. Par exemple, vous devez choisir des goodies pour l’hiver spécialement en temps hivernal. Les goodies pour l’été seront des objets publicitaires liés aux vacances. Les vacances d’été sont les moments les plus appréciés par tous. En saison de pluies, il existe divers goodies adaptés à ce climat.

Les activités

De nos jours, il vous faut cibler des personnes par rapport aux activités qu’elles entreprennent. Pour les salariées, vous opterez pour des goodies utiles dans le quotidien comme les stylos, les clés USB, etc. Pour les sportifs, le choix se fonde sur les objets publicitaires associés au sport. Pour aller à la plage, vous devez opter pour des goodies pour l’été, des équipements de plage personnalisés et encore d’autres choix. Une publicité qui fera le tour du monde.

Les goodies pour l’été : que choisir ?

Les vacances d’été sont une des périodes de l’année attendue impatiemment. C’est le moment quasiment idéal pour passer des moments avec la famille et prendre congé des activités professionnelles. Aller à la plage ou à la piscine est l’une des activités très populaires durant les vacances. Soyez prêts pour les goodies pour l’été, des équipements primordiaux à utiliser durant le voyage et le séjour. C’est aussi le bon moment pour une entreprise de faire une promotion de vente.

Voici quelques listes d’article recommandé pour cette saison :

Les sacs personnalisés

Le sac en soie ou le tote bag est un goodies pour l’été promotionnel et visible durant les vacances. Il sert à mettre plusieurs trucs personnels comme les serviettes, les produits de bronzage, les maillots de bain, etc. Il est simple à porter et s’utilise à tout moment. Pour avoir un design unique et pour marquer votre séjour, le tote bag personnalisé est une tendance.

Les accessoires personnels

Pour se protéger du soleil, la casquette est un des articles publicitaires recommandés. C’est un goodies pour l’été à mettre évidemment dans les bagages des vacanciers. Elle est aussi très fiable si vous pensez à organiser un Team Building. La casquette personnalisée sera portée par chaque collaborateur, une uniformité de cohésion. Vous pouvez les associer avec une gourde réutilisable personnalisée puisqu’en été, il fait hyper chaud et boire de l’eau est fondamental.

Les chargeurs solaires

Vous pouvez offrir à vos clients un Power Bank solaire pour lui permettre de recharger son smartphone durant leurs vacances lors des déplacements. Il existe des personnes qui doivent consulter en permanence leur mail ou messages même si elles sont en vacances. C’est un cadeau publicitaire favorisant pour vos clients et pour votre entreprise.

Les accessoires de jeux

Finalement, durant les vacances, les loisirs et jeux en équipe ou en famille sont des activités de détente et de plaisir. Le ballon gonflable personnalisé et les raquettes de plages sont des goodies pour l’été à ne pas négliger. Ce sont des articles pratiques à emporter. Vous pouvez les personnaliser en mettant un logo de votre entreprise.