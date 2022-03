Quelles sont les différentes spécialités médicales de la médecine esthétique ?

Considérée comme une médecine anti-âge, la médecine esthétique ou médecine morphologique a grandement évolué ces dernières années. L’objectif principal de ce type de médecine est d’améliorer, de corriger l’apparence physique sans avoir à passer par la chirurgie. En guise d’exemple, on peut citer la correction des imperfections cutanées, la diminution des effets de l’âge. En somme, la médecine esthétique permet de vieillir en toute quiétude. Il faut préciser que la médecine esthétique n’est pas une spécialité médicale, c’est plutôt une spécialisation. Et tous les médecins peuvent se former en esthétique. Aussi, ils sont libres de l’exercer à temps partiel ou à temps plein. Qu’est-ce que la médecine esthétique ? Qu’est-ce qui la différencie de la chirurgie esthétique ? Quelles sont les différentes spécialités médicales de cette médecine anti-âge ? Pour en savoir davantage sur le sujet, on vous invite à lire cet article jusqu’à la fin.

La médecine esthétique, ce qu’il faut savoir

Comme cité ci-haut, l’objectif principal de la médecine esthétique est de faire en sorte qu’une personne vieillisse en gardant son apparence physique intacte. Pour cela, les spécialistes de cette médecine pratiquent différentes interventions médicales non invasives. Autrement dit, ils vont corriger l’apparence physique de leurs patients sans la moindre incision de la peau. Moins lourdes par rapport à celles de la chirurgie esthétique, les interventions de la médecine esthétique sont réalisées par de vrais professionnels de la santé. Et les résultats sont non seulement naturels, ils sont également réversibles. Les techniques utilisées dans la médecine esthétique diffèrent selon la partie du corps à traiter et les besoins du patient. Et parfois, pour obtenir un meilleur résultat, on peut parfaitement les combiner. Parmi les techniques les plus utilisées actuellement, on peut citer en guise d’exemple l’injection d’acide hyaluronique, les injections à base de vitamines, les peelings, le laser, etc. Aujourd’hui, nombreux sont les cabinets qui proposent ce genre d’intervention. Pour les trouver, il suffit de chercher avec le bon mot-clé sur internet : médecine esthétique suivie de l’endroit (ex : médecine esthétique à Paris).

Les différences entre la médecine esthétique et la chirurgie esthétique

Parfois, la différence entre la chirurgie esthétique et la médecine esthétique peut être source de confusion. En effet, la majorité des chirurgiens esthétiques pratiquent des interventions de la médecine esthétique (ex : injection de botox ou d’acide hyaluronique). De plus, les dermatologues n’exercent pas tous la médecine esthétique et les formations en médecine anti-âge reçues par ceux qui l’exercent ne sont pas toutes les mêmes. Il est donc primordial de bien vérifier les qualifications du médecin avant de prendre rendez-vous. Comme mentionné dans le paragraphe ci-dessous, la médecine esthétique est différente de la chirurgie esthétique. La médecine esthétique consiste à corriger des défauts physiques sans mener la moindre intervention chirurgicale. Elle s’adresse particulièrement à ceux qui sont à la recherche d’une technique médicale douce dont l’intervention se limite aux tissus superficiels et ne nécessite pas une anesthésie générale. De son côté, la chirurgie esthétique corrige les défauts via une intervention chirurgicale. Branche de la chirurgie plastique, elle fait référence à toutes sortes d’interventions ayant comme objectif de rajeunir ou d’embellir le visage et la silhouette. Toutefois, on peut aussi dire que la chirurgie reconstructrice possède une fonction esthétique. Elle consiste en effet à corriger la malformation ou une séquelle suite à un accident. En somme, la chirurgie esthétique peut corriger des défauts physiques plus importants que la médecine esthétique ne peut faire.

Les spécialités médicales de la médecine esthétique

La médecine esthétique regroupe quelques spécialités médicales dont l’objectif principal est de rajeunir la peau et le corps. Il y a d’abord les traitements esthétiques qui nécessitent l’injection de substance comme l’acide hyaluronique qui est réputé pour faire disparaitre les rides. Une seule injection suffit pour voir un résultat satisfaisant. Après, il y a aussi les skinboosters qui sont très efficaces pour lutter contre les irritations de la peau. L’injection de cette substance permet de gagner en jeunesse sans qu’on ne le remarque. En effet, l’intervention ne laisse aucune cicatrice. Outre les injections, il existe aussi d’autres techniques spécifiques qui traitent uniquement la peau du visage. Il s’agit de la mésothérapie. Cette technique consiste à injecter des acides hyaluroniques mélangés à des vitamines. Une fois injecté, le mélange se charge de régénérer la peau. Parmi les spécialités de la médecine esthétique, on entend aussi parler de peeling, mais qu’est-ce que c’est. Cette technique de gommage est très efficace pour éliminer les taches brunes, les cicatrices, les microkystes, les petites rides, etc. Traitement au laser, traitement par LED, la médecine esthétique utilise de plus en plus la technologie pour corriger la peau sans recourir à une incision.